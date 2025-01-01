Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Sex beschäftigt uns alle, doch die wenigsten reden darüber. Ganz anders macht es Sexpertin Paula Lambert: Sie stellt intime Fragen und will alles wissen - ohne Hemmungen oder Tabus.
Ob One-Night-Stands, BDSM oder Polyamorie: Sex beschäftigt uns alle, doch nur die wenigsten sprechen darüber. Sexexpertin Paula Lambert macht das ganz anders: In ihrer TV-Show Paula kommt auf sixx beantwortet sie die intimsten Fragen - ohne Hemmungen und ohne Tabus. Jede Folge der Sendung hat dabei ein bestimmtes Thema. Dieses wird zu Beginn der Folge von einer Frau, die ihr Problem mit Paula teilt, bestimmt. Vom seltenen weiblichen Orgasmus bis hin zur verbreiteten Sexsucht ist alles dabei. In verschiedenen Interviews diskutiert Paula mit prominenten Gästen, die sich jeweils mit dem Thema der TV-Folge gut auskennen. Diese Gespräche werden immer wieder von Einspielern, Statistiken und Fakten über Sex, Liebe und Beziehungen begleitet.
Wer ist Paula Lambert?
Paula Lambert ist der Künstlername der deutschen Journalistin Susanne Frömel, die in München geboren wurde. Nach einem Musikstudium in Los Angeles zog Paula nach Berlin, wo sie an der Axel-Springer-Akademie das journalistische Handwerk lernte. Ihre Reportage “Frei und verloren zugleich - Ein Tag im Leben Berliner Straßenkinder” erschien in der Zeitung Die Welt, bei welcher Paula als Redakteurin arbeitete. Seit 2000 machte sich die Journalistin selbstständig und schrieb unter anderem für Geo, Die Zeit, mare und Das Magazin. Unter dem Namen Paula Lambert schreibt sie seit 2005 Kolumnen zum Thema Sexualität und Liebe für das Magazin GQ. Fünf Jahre später veröffentlichte sie ihren ersten Roman Keine Panik, ich will nur Sex: Auf der Suche nach dem Mann für jede Lage und ihr zweites Buch Eine Frau mit Penetrationshintergrund folgte zwei Jahre darauf.
Im Juli 2012 wurde ihre sechsteilige Reihe Im Bett mit Paula bei ZDFkultur ausgestrahlt und im gleichen Monat zeigte ProSieben Paulas Dokumentation Unter fremden Decken - Auf der Suche nach dem besten Sex der Welt. Seit November 2013 moderiert Paula Lambert die sixx Sendung Paula kommt - Sex und gute Nacktgeschichten.
Paula kommt mit den spannendsten Geschichten
In jeder TV-Folge ihrer Sendung wird Paula mit verschiedenen Problemen aus dem Leben konfrontiert. Eine verheiratete Frau, die auch schon ein einjähriges Kind hat, kann die Monogamie nicht mehr aushalten. Sie erzählt, dass sie in ihrer Jugend mehrere Beziehungen mit Männern hatte, aber nie treu bleiben konnte. Nun ist sie verheiratet und verliebt… aber nicht in ihren Ehemann. Was Paula wohl für Tipps für dieses Problem hat?
Eine andere Zuschauerin meldet sich bei Paula mit einem häufigen Problem: Sie kann vaginal nicht kommen. Weder bei der Selbstbefriedigung, noch mit einem Partner. Ist es eine Kopfsache oder geht das von ihrer Anatomie her nicht? Dafür hat Paula wie immer die richtige Antwort.
Nächste Frage: Warum kann mein Partner nur einmal am Tag Geschlechtsverkehr haben? Paula vermutet, das könnte am exzessiven Porno-Konsum liegen. Doch kann dieser reduziert werden?
Diese und weitere Themen rund um Sex, Liebe und Beziehungen werden bei der sixx Sendung Paula kommt wöchentlich diskutiert. Mittlerweile hat die TV-Show 12 Staffeln, wobei die Anzahl der Folgen von Staffel zu Staffel variiert. Du hast eine Folge im TV verpassen? Nun kannst du ganze Folgen der TV-Show jederzeit kostenlos auf Joyn online streamen. Und wenn dir diese Sendung nicht reicht, dann bietet unsere sixx Mediathek auch andere Shows mit Paula Lambert als Moderatorin. Dazu gehören zum Beispiel Paula kommt - am Telefon, Paula kommt - Der Live-Talk, Paula kommt - Sexpedition Deutschland, Paula kommt - Wir leben Sex und Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust. All diese TV-Shows stehen dir jederzeit online auf Joyn zur Verfügung.