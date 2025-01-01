Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
7 Staffeln
7 Staffeln
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
"Paula kommt!" Auf den Punkt. Sex ist überall. Doch die Wenigsten sprechen über ihre Erfahrungen, Sehnsüchte und Wünsche. Paula Lambert stellt im ersten weiblichen Sex-Talk-Event im deutschen Fernsehen Fragen, deren Antworten sonst nur der Partner oder die beste Freundin kennt: Was gefällt dir an Männerkörpern? Magst du Dreier? Hast du dich schon einmal beim Sex gefilmt?
Genre:Entertainment, Lifestyle, Show, Talk