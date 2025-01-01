Orgasmus - so komme ich am besten!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 1: Orgasmus - so komme ich am besten!
27 Min.Ab 12
Paula Lambert trifft die 26-jährige Christina aus München in einem Swinger Club. Thema des Abends ist der weibliche Orgasmus. Zehn Prozent aller Frauen wissen nicht, wie sich dieser außergewöhnliche Moment anfühlt - sie haben ihn noch nie erlebt. Christina gehört zu den Spätzündern. Sie hatte ihren ersten Höhepunkt mit ihrem jetzigen Partner. Die beiden sind seit einem Jahr liiert. Die Gossip Grannies geben unverblümt ihren Senf dazu ab.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen