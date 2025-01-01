Mach's mir wie im Film - Ich steh' auf PornoJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 4: Mach's mir wie im Film - Ich steh' auf Porno
27 Min.Ab 16
Steffi hat eine große Leidenschaft für Pornos. Sie guckt sich nicht nur Stellungen und Praktiken ab, um diese dann mit ihrem Freund auszuprobieren, sondern tut auch alles, um wie ihr Vorbild - Erotikdarstellerin Christy Mack - auszusehen. Paula spricht mit Steffi darüber, ob Pornos ein gutes Mittel sind, um sich sexuell fortzubilden. Außerdem beschäftigen sich die beiden mit einer höchst spannenden Frage: Ist der Sex in Pornos wirklich so erregend, wie er immer dargestellt wird?
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen