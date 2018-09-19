Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Ü40 und Single - Ich sehne mich nach Sex

sixxStaffel 8Folge 2vom 19.09.2018
Ü40 und Single - Ich sehne mich nach Sex

Ü40 und Single - Ich sehne mich nach SexJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 2: Ü40 und Single - Ich sehne mich nach Sex

33 Min.Folge vom 19.09.2018Ab 12

Florian ist ein attraktiver, erfolgreicher Kommunikationsberater - und trotzdem seit fünf Jahren Single. Seine letzten Beziehungen scheiterten immer, wenn sie dem 47-Jährigen zu ernst wurden. Zur Zeit hat der Brandenburger keinen Sex, allerdings war er in der Vergangenheit sehr experimentierfreudig: Er erzählt Paula unter anderem von seiner Zeit in einer portugiesischen Lebensgemeinschaft, die freie Liebe praktiziert. Aber auch über Impotenz reden die beiden offen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 15 Staffeln und Folgen