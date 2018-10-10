Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 5vom 10.10.2018
34 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 16

Der 30-jährige Janis hat schon in jungen Jahren seine Vorliebe für BDSM entdeckt. Das Besondere bei ihm ist, dass ihn sowohl die unterwürfige als auch die dominante anturnt. Er spricht mit Paula über seine Erfahrungen als Sub und Dom und teilt die schrägsten Momente seiner ausgedehnten BDSM-Sessions.

