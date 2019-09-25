Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe
Folge 1: Folge 1
48 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 12
Bleiben oder gehen? Paula Lambert hilft Paaren, deren Beziehung am Scheideweg steht. In einem einzigartigen Liebes-Experiment arrangiert Deutschlands Sex- und Beziehungsexpertin Nummer 1 Blind-Dates mit dem jeweils vermeintlichen Traumpartner. Doch ist das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner? Nach dem "Testlauf" mit dem potentiellen Alternativpartner entscheiden die Paare: Ist eine Trennung die beste Lösung oder geben sie ihrer Beziehung noch eine letzte Chance?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstverbesserung, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx