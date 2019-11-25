Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 10vom 25.11.2019
Zirkus

Pettersson und Findus

Folge 10: Zirkus

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Auf Petterssons Hof herrscht große Aufregung: Im Ort gastiert der Zirkus, und Findus möchte unbedingt den wilden Tiger sehen. Der gefällt ihm besonders gut, denn er sieht genauso aus wie er. Nur ist er halt ein bisschen größer. Als der Tiger ausbricht, einmal geärgert haben, überredet er den Tiger, den dummen Vögeln mal einen ordentlichen Schrecken einzujagen.

