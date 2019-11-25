Staffel 1Folge 11vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 11: Die Elchjagd
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Anfangs ist Findus gar nicht gut auf den großen Elch zu sprechen: Erst hat dieser ihn quer durch den Wald gejagt, und dann hat er ihm alle Salamistullen weggegessen. Als der Elch jedoch von Jägern verfolgt wird, hat Findus Mitleid mit ihm. Er und Pettersson verstecken das große Tier im Haus. Schwierig wird es allerdings, als einer der Jäger fragt, ob er sich kurz im Haus ausruhen darf. Rechte: Kontor New Media
