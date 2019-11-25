Staffel 1Folge 12vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 12: Petterssons Bruder
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Petterssons Bruder Alfred ist zu Besuch und stellt die kleine Welt des Bauernhofes auf den Kopf. Die Ruhe ist dahin, und alle sehnen sich danach, dass Alfred bald wieder abreist. Als dieser ankündigt, ein Ferienhaus in der Gegend bauen zu wollen, müssen sich Findus und Pettersson etwas einfallen lassen. Zum Glück hat Alfred eine Heidenangst vor Vögeln, und so werden die Hühner damit beauftragt, den unliebsamen Gesellen zu verjagen. Rechte: Kontor New Media
