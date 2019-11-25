Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 12vom 25.11.2019
Joyn Plus
Petterssons Bruder

Petterssons BruderJetzt ohne Werbung streamen

Pettersson und Findus

Folge 12: Petterssons Bruder

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Petterssons Bruder Alfred ist zu Besuch und stellt die kleine Welt des Bauernhofes auf den Kopf. Die Ruhe ist dahin, und alle sehnen sich danach, dass Alfred bald wieder abreist. Als dieser ankündigt, ein Ferienhaus in der Gegend bauen zu wollen, müssen sich Findus und Pettersson etwas einfallen lassen. Zum Glück hat Alfred eine Heidenangst vor Vögeln, und so werden die Hühner damit beauftragt, den unliebsamen Gesellen zu verjagen. Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Pettersson und Findus

Pettersson und Findus

Alle 2 Staffeln und Folgen