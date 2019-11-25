Staffel 1Folge 13vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 13: Königlicher Besuch
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Wieder einmal ermahnt Pettersson seinen kleinen Kater, Ordnung zu halten. Aber Findus findet es ganz und gar nicht richtig, dass kleine Katzen in großen Häusern aufräumen müssen. Also schreibt er einen Beschwerdebrief an den König. Und siehe da! Der König schickt nicht nur eine königliche Putzkolonne vorbei, die das Haus im Nu so sauber putzt, dass selbst Pettersson sich nicht mehr wohl fühlt. Seine Majestät höchstpersönlich trifft auf dem Hof ein, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Rechte: Kontor New Media
Pettersson und Findus
