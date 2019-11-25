Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 13vom 25.11.2019
Königlicher Besuch

Pettersson und Findus

Folge 13: Königlicher Besuch

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Wieder einmal ermahnt Pettersson seinen kleinen Kater, Ordnung zu halten. Aber Findus findet es ganz und gar nicht richtig, dass kleine Katzen in großen Häusern aufräumen müssen. Also schreibt er einen Beschwerdebrief an den König. Und siehe da! Der König schickt nicht nur eine königliche Putzkolonne vorbei, die das Haus im Nu so sauber putzt, dass selbst Pettersson sich nicht mehr wohl fühlt. Seine Majestät höchstpersönlich trifft auf dem Hof ein, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Rechte: Kontor New Media

