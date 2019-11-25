Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 2vom 25.11.2019
Ein Feuerwerk für den Fuchs

Folge 2: Ein Feuerwerk für den Fuchs

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Findus und Pettersson wollen dem Fuchs eine gepfefferte Lektion erteilen: Weil der alte Jäger es wieder auf die Hühner abgesehen hat, haben die beiden eine mit Pfeffer gefüllte Hühnerattrappe auf den Hof gestellt. Sie hoffen, dass der Fuchs zubeißt und nie wieder Appetit auf Petterssons Hühner bekommt. Der Fuchs aber riecht Lunte, und an seiner Stelle tappt ein anderer Jäger in die Falle. Rechte: Kontor New Media

