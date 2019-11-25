Staffel 1Folge 2vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 2: Ein Feuerwerk für den Fuchs
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Findus und Pettersson wollen dem Fuchs eine gepfefferte Lektion erteilen: Weil der alte Jäger es wieder auf die Hühner abgesehen hat, haben die beiden eine mit Pfeffer gefüllte Hühnerattrappe auf den Hof gestellt. Sie hoffen, dass der Fuchs zubeißt und nie wieder Appetit auf Petterssons Hühner bekommt. Der Fuchs aber riecht Lunte, und an seiner Stelle tappt ein anderer Jäger in die Falle. Rechte: Kontor New Media
Pettersson und Findus
