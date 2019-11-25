Staffel 1Folge 3vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 3: Pettersson zeltet
13 Min.
Auf Petterssons Dachboden wird Findus beinahe von einer gefährlichen Riesenwurst erschlagen. Diese entpuppt sich als ein aufgerolltes Zelt, und weil Findus noch nie Zelten war, möchte er die unbekannte Wurst sofort ausprobieren. Leider sind die Berge zu weit weg, also wird das Zelt im Garten aufgeschlagen. Aber auch hier müssen die beiden gefährliche Abenteuer bestehen. Rechte: Kontor New Media
Pettersson und Findus
