Staffel 1Folge 4vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 4: Armer Pettersson
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Einen so verregneten Tag hat es schon lange nicht mehr gegeben! Pettersson schaut traurig aus dem Fenster: Heute möchte er einfach nur in aller Ruhe melancholisch sein. Aber da hat er nicht mit Findus gerechnet! Der kleine Kater lässt Pettersson einfach nicht in Frieden und tanzt ihm so lange auf der Nase herum, bis er wieder gute Laune hat Rechte: Kontor New Media
Pettersson und Findus
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media