Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 4vom 25.11.2019
Joyn Plus
Armer Pettersson

Armer PetterssonJetzt ohne Werbung streamen

Pettersson und Findus

Folge 4: Armer Pettersson

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Einen so verregneten Tag hat es schon lange nicht mehr gegeben! Pettersson schaut traurig aus dem Fenster: Heute möchte er einfach nur in aller Ruhe melancholisch sein. Aber da hat er nicht mit Findus gerechnet! Der kleine Kater lässt Pettersson einfach nicht in Frieden und tanzt ihm so lange auf der Nase herum, bis er wieder gute Laune hat Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Pettersson und Findus

Pettersson und Findus

Alle 2 Staffeln und Folgen