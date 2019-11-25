Staffel 1Folge 7vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 7: Der Raketenkater
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Ausgerechnet am Tag vor Weihnachten hat sich der alte Pettersson den Fuß verstaucht. Findus sieht schwarz für das Weihnachtsfest: Es gibt keinen Baum, und die Vorratskammer ist wie leer gefegt. Aber zum Glück ist Pettersson ja ein genialer Erfinder, und er zaubert doch noch einen Baum her. Schließlich gibt es auch noch die Nachbarn, die dafür sorgen, dass Findus auch etwas Leckeres zu essen bekommt. Rechte: Kontor New Media
