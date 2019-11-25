Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 7vom 25.11.2019
Der Raketenkater

Folge 7: Der Raketenkater

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Ausgerechnet am Tag vor Weihnachten hat sich der alte Pettersson den Fuß verstaucht. Findus sieht schwarz für das Weihnachtsfest: Es gibt keinen Baum, und die Vorratskammer ist wie leer gefegt. Aber zum Glück ist Pettersson ja ein genialer Erfinder, und er zaubert doch noch einen Baum her. Schließlich gibt es auch noch die Nachbarn, die dafür sorgen, dass Findus auch etwas Leckeres zu essen bekommt. Rechte: Kontor New Media

