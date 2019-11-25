Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 8vom 25.11.2019
Findus und der Hahn im Korb

Folge 8: Findus und der Hahn im Korb

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Pettersson hat den Hennen ein besonderes Geschenk mitgebracht. Die Damen kriegen sich kaum ein vor Freude: Ein Hahn! Endlich haben sie einen starken Mann in ihrer Mitte! Nur Findus kann sich mit dem neuen Hofbewohner nicht anfreunden. Er findet, dass dieser viel zu laut und viel zu häufig kräht, und setzt alles daran, den Neuen zu verjagen. Als der Hahn schließlich den Hof verlässt, bereut Findus sein Verhalten. Zur Strafe muss er auf die vaterlosen Küken aufpassen. Rechte: Kontor New Media

