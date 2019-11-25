Staffel 1Folge 8vom 25.11.2019
Findus und der Hahn im KorbJetzt ohne Werbung streamen
Pettersson und Findus
Folge 8: Findus und der Hahn im Korb
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Pettersson hat den Hennen ein besonderes Geschenk mitgebracht. Die Damen kriegen sich kaum ein vor Freude: Ein Hahn! Endlich haben sie einen starken Mann in ihrer Mitte! Nur Findus kann sich mit dem neuen Hofbewohner nicht anfreunden. Er findet, dass dieser viel zu laut und viel zu häufig kräht, und setzt alles daran, den Neuen zu verjagen. Als der Hahn schließlich den Hof verlässt, bereut Findus sein Verhalten. Zur Strafe muss er auf die vaterlosen Küken aufpassen. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Pettersson und Findus
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0