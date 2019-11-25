Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Pettersson und Findus

Staffel 1Folge 9vom 25.11.2019
Joyn Plus
Mondmänner und Katzonauten

Mondmänner und KatzonautenJetzt ohne Werbung streamen

Pettersson und Findus

Folge 9: Mondmänner und Katzonauten

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Was Hunde können, können Katzen schon lange! Als Findus im Radio hört, dass das erste Lebewesen im Weltall ein Hund war, kann er kaum glauben, dass die Menschen ein so dummes Tier in den Weltraum schicken. Was sollen die Außerirdischen bloß von den Erdlingen denken? Sein sehnlichster Wunsch, selbst in den Weltraum zu fliegen, geht schließlich in Erfüllung. Mit Petterssons Hilfe wird die Rakete mit dem Katzonauten an Bord gestartet. Im Nu landet Findus auf dem Mond, wo er als würdiger Vertreter irdischen Lebens den Mann im Mond begrüßen kann. Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Pettersson und Findus

Pettersson und Findus

Alle 2 Staffeln und Folgen