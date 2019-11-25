Staffel 2Folge 1vom 25.11.2019
Wie Findus zu Pettersson kamJetzt ohne Werbung streamen
Pettersson und Findus
Folge 1: Wie Findus zu Pettersson kam
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Weil der alte Pettersson schon lange alleine lebt, bringt ihm eines Tages Nachbarin Andersson ein junges Kätzchen. Pettersson, froh über die neue Gesellschaft, nimmt das Geschenk gerne an. Weil der Kater in einem Karton mit der Aufschrift "Findus grüne Erbsen" gebracht wurde, nennt ihn Pettersson Findus und erkennt, dass Findus reden kann. Sofort unternimmt der abenteuerlustige Findus einen Erkundungsgang und entdeckt unter dem Fußboden die Welt kleiner Wesen, der sogenannten Mucklas. Unversehens gerät er in eine Falle. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Pettersson und Findus
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0