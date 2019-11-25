Staffel 2Folge 10vom 25.11.2019
Verloren und wiedergefunden
Pettersson und Findus
Folge 10: Verloren und wiedergefunden
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Um Findus nicht die Weihnachtsmannmaschine zu verraten, erklärt Pettersson, er konstruiere einen automatischen Holzeinwerfer für den Ofen. Gerade als er über das Problem nachdenkt, wie er die Figur aus der Bewegung zum Stillstand bringe, wirft Findus aus Versehen ein Zahnrad zu Boden und mehrere Zähnchen brechen ab. Aus Angst vor Pettersson versteckt sich Findus bei seinen Freunden den Mucklas, die unter dem Fußboden hausen. Aber nach kurzer Zeit bereuen beide ihren Zorn. Pettersson sucht verzweifelt nach Findus, und Findus hat Mitleid mit Pettersson. Rechte: Kontor New Media
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0