Pettersson und Findus

Staffel 2Folge 11vom 25.11.2019
Wunder über Wunder

Folge 11: Wunder über Wunder

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Pettersson lässt seine Erfindung im Schuppen und rodelt mit Findus in den Wald, um einen Weihnachtsbaum zu schlagen.. Hier treffen die beiden auf einen Waldhüter, der wundervoll Geige spielt, im Handumdrehen hübsche Weihnachtsmannfiguren schnitzt und ihnen den schönsten Baum gibt. In der Zwischenzeit haben Nachbarin Signhild und seine Frau Gustavsson dazu gebracht, dass er auf dem Basar als Weihnachtsmann auftritt. Gustavsson legt allen Griesgram ab und schenkt Pettersson zwei Spielzeugfiguren, die mit mechanischer Stimme fragen, ob die Kinder brav waren. Rechte: Kontor New Media

