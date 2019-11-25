Staffel 2Folge 12vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 12: Der Weihnachtsmann kommt
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Pettersson legt letzte Hand an seine Erfindung und sie scheint zu funktionieren, da fällt ein Zahnrad ab und rollt in eine Bodenritze. Findus bietet an, das Rädchen zurückzuholen, allerdings muss Pettersson im Tausch seinen Hut den Mucklas überlassen. Tatsächlich bringt Findus das Teil zurück und der Heilige Abend kann kommen. Erwartungsvoll will Findus dem Weihnachtsmann entgegenspringen, doch Pettersson hält ihn auf dem Sofa fest. Denn Pettersson will Findus auf die knarzende und unrealistische Mechanik vorbereiten, aber Findus lässt ihn nicht zu Wort kommen. Rechte: Kontor New Media
