Staffel 2Folge 3vom 25.11.2019
Tapferes SeepferdchenJetzt ohne Werbung streamen
Pettersson und Findus
Folge 3: Tapferes Seepferdchen
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Beim Steinewerfen fällt Pettersson ins Wasser und beruhigt Findus mit der Versicherung, dass er schwimmen könne und sogar das Seepferd-Abzeichen bekam, obwohl Gustavsson diese Leistung ganz anders in Erinnerung hat. Da kommt Pettersson der Einfall einer Schwimm-Maschine. Leider befördert die ihn über den See auf die kleine Insel. Findus rudert herbei, verliert aber das Boot bei der Landung. Pettersson schlägt vor, auf der Insel eine Hütte zu bauen und wie Robinson zu leben. Zwar ist Findus wie alle Katzen wasserscheu, aber das will er auch nicht. In der Not zeigt sich, dass Pettersson doch schwimmen kann. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Pettersson und Findus
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media