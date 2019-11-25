Staffel 2Folge 4vom 25.11.2019
Unerwünschte GästeJetzt ohne Werbung streamen
Pettersson und Findus
Folge 4: Unerwünschte Gäste
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Drei Kraniche landen in Petterssons Kartoffelbeet, tun sich an den Knollen gütlich und lassen sich nicht verscheuchen. Da kommt eine Ornithologin, beobachtet begeistert die Vögel und verbietet Pettersson das Aufstellen seiner Spiegel-Apparatur, die die der Kraniche ohnehin nicht beeindruckt. Gustavsson will daraufhin mit einer Kanone schießen. Die aber funktioniert nicht. Auf den entsetzten Gustavsson aber schauen die Kraniche völlig verängstigt. Da hat Pettersson eine Idee: eine Vogelscheuche, die aussieht wie sein Nachbar. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Pettersson und Findus
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0