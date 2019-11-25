Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 2Folge 4vom 25.11.2019
Unerwünschte Gäste

Pettersson und Findus

Folge 4: Unerwünschte Gäste

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Drei Kraniche landen in Petterssons Kartoffelbeet, tun sich an den Knollen gütlich und lassen sich nicht verscheuchen. Da kommt eine Ornithologin, beobachtet begeistert die Vögel und verbietet Pettersson das Aufstellen seiner Spiegel-Apparatur, die die der Kraniche ohnehin nicht beeindruckt. Gustavsson will daraufhin mit einer Kanone schießen. Die aber funktioniert nicht. Auf den entsetzten Gustavsson aber schauen die Kraniche völlig verängstigt. Da hat Pettersson eine Idee: eine Vogelscheuche, die aussieht wie sein Nachbar. Rechte: Kontor New Media

Pettersson und Findus

Pettersson und Findus

