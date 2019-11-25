Staffel 2Folge 5vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 5: Groß und klein
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Zum Abendessen backt Pettersson Pfannkuchen und Findus bedauert, dass er keinen größeren Magen hat. Dann geht es ins Bett und Findus beklagt sich, dass er mit einem kleinen Bett Vorlieb nehmen muss. Bei einer Sternschnuppe wünscht sich Findus groß zu sein und wacht tatsächlich groß auf, während Pettersson auf die ursprüngliche Findus-Größe geschrumpft ist. Weil der kleine Pettersson nun keinen Kuchen für die Gäste backen kann, soll Findus das machen. Außerdem muss dringend das Stalldach repariert werden, denn es regnet stark. Während Findus vergeblich versucht, das Dach zu flicken, brennt der Kuchen an. Und die Gäste stehen vor der Tür. Rechte: Kontor New Media
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0