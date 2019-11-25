Staffel 2Folge 6vom 25.11.2019
Pettersson und Findus
Folge 6: Schatzsuche
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Pettersson und Findus suchen Gerümpel für den Flohmarkt zusammen. Versehentlich landet das Flaschenschiff dabei, das Findus behalten möchte. Da passiert ein Unfall, die Flohmarktsachen fliegen in den Graben und das Flaschenschiff ist kaputt. Pettersson und Findus sammeln die Einzelteile auf, um es zu reparieren. Dabei entdeckt Findus, dass in der Flasche eine Schatzkarte war. Pettersson und Findus verkleiden sich als Piraten und schleichen sich bei Nacht und Vollmond auf Gustavssons Feld, um den Schatz zu heben.
Pettersson und Findus
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
