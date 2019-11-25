Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 2Folge 8vom 25.11.2019
Ein komischer Briefträger

Pettersson und Findus

Folge 8: Ein komischer Briefträger

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Tatsächlich ist am nächsten Morgen Findus&acute; Wunschzettel weg. Findus entdeckt sogar Fußspuren bei der Schneelaterne und geht ihnen nach. Plötzlich reißt ihn eine Lawine den Berg hinunter und rollt ihn mitten in den Wald. Hier hört Findus Hilferufe und entdeckt einen winzig kleinen Briefträger in einem hohlen Baum, wo sich dessen Bart verfangen hat. Findus befreit ihn und erfährt, dass der Briefträger die Weihnachtswünsche des Katers kennt und sogar weiß, dass der dritte Wunsch noch offen ist. Für diesen Fall gibt der Briefträger Findus einen dicken Katalog mit. Rechte: Kontor New Media

