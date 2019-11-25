Staffel 2Folge 8vom 25.11.2019
Ein komischer Briefträger
Pettersson und Findus
Folge 8: Ein komischer Briefträger
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Tatsächlich ist am nächsten Morgen Findus´ Wunschzettel weg. Findus entdeckt sogar Fußspuren bei der Schneelaterne und geht ihnen nach. Plötzlich reißt ihn eine Lawine den Berg hinunter und rollt ihn mitten in den Wald. Hier hört Findus Hilferufe und entdeckt einen winzig kleinen Briefträger in einem hohlen Baum, wo sich dessen Bart verfangen hat. Findus befreit ihn und erfährt, dass der Briefträger die Weihnachtswünsche des Katers kennt und sogar weiß, dass der dritte Wunsch noch offen ist. Für diesen Fall gibt der Briefträger Findus einen dicken Katalog mit. Rechte: Kontor New Media
