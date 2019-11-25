Staffel 2Folge 9vom 25.11.2019
ErfindungenJetzt ohne Werbung streamen
Pettersson und Findus
Folge 9: Erfindungen
13 Min.Folge vom 25.11.2019
Pettersson wird von dem Versprechen geplagt, das er Findus gab. Wie nur soll ein Weihnachtsmann ihn und Findus besuchen? Er kann unmöglich den Nachbarn bitten, für einen Kater den Weihnachtsmann zu spielen, wo doch niemand wissen darf, dass Findus sprechen kann. Schließlich kommt ihm eine Idee. Er will eine Maschine bauen, die einen kleinen Weihnachtsmann ausfahren soll. Der Weihnachtsmann soll Findus bescheren und dann wieder verschwinden. Aber eine solche Maschine ist höchst kompliziert, wenn nicht gar unmöglich. Pettersson grübelt und tüftelt und hat dadurch überhaupt keine Zeit mehr für seinen kleinen Mitbewohner. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Pettersson und Findus
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media