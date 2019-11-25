Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pettersson und Findus

Staffel 2Folge 9vom 25.11.2019
Erfindungen

Pettersson und Findus

Folge 9: Erfindungen

13 Min.Folge vom 25.11.2019

Pettersson wird von dem Versprechen geplagt, das er Findus gab. Wie nur soll ein Weihnachtsmann ihn und Findus besuchen? Er kann unmöglich den Nachbarn bitten, für einen Kater den Weihnachtsmann zu spielen, wo doch niemand wissen darf, dass Findus sprechen kann. Schließlich kommt ihm eine Idee. Er will eine Maschine bauen, die einen kleinen Weihnachtsmann ausfahren soll. Der Weihnachtsmann soll Findus bescheren und dann wieder verschwinden. Aber eine solche Maschine ist höchst kompliziert, wenn nicht gar unmöglich. Pettersson grübelt und tüftelt und hat dadurch überhaupt keine Zeit mehr für seinen kleinen Mitbewohner. Rechte: Kontor New Media

