Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
1 Staffel
1 Staffel
Alex kann so schnell nichts aus seinem schicken Anzug werfen: Der Anwalt ist durch und durch auf Erfolg getrimmt und da sind ihm alle Mittel recht. Hauptsache, unterm Strich steht der Sieg vor Gericht und natürlich das entsprechende Honorar. Den Schampus, den Sportwagen, sexy Damenbegleitung und die Penthousewohnung in Berlin Mitte gibt es schließlich nicht umsonst. Doch eines Morgens steht eine Dame vom Jugendamt vor seiner Tür und teilt ihm mit, dass er Vater ist ...
Genre:Romantische Komödie