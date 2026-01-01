Plop
1 Staffel
Plop ist ein waschechter Kabauter und lebt mit seinen Kabauter-Freunden Kwebbel, Lunsi und Schlünzi tief im Wald. Das Leben der Kabauter dreht sich meist um Plops kleine Milchbar. Hier lachen, werkeln, streiten und vertragen sie sich miteinander. Da gibt es große Abenteuer, etwa wenn Plop denkt, dass er umziehen muss, und kleine wie das Kabauter-Golfspiel. In Plops märchenhafter Welt wird es nie langweilig.
