Population: 11
Folge 2: Stray Dogs
28 Min.Ab 12
Die Suche nach seinem Vater gestaltet sich immer mysteriöser. Andy weiß nicht, wem er vertrauen kann. In Cassie scheint er eine Helferin gefunden zu haben. Gemeinsam observieren sie die Bäckerin Audrey, die sich äußerst verdächtig verhält. Dabei werden sie versehentlich in deren Kühlhaus eingeschlossen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Comedy, Krimi, Thriller
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited