Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Population: 11

Sweet 'N' Sour Dingo

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Sweet 'N' Sour Dingo

Sweet 'N' Sour DingoJetzt ohne Werbung streamen

Population: 11

Folge 4: Sweet 'N' Sour Dingo

31 Min.Ab 12

Die Polizistin Geraldine glaubt, Hugos Leiche gefunden zu haben. In seinem ausgebrannten Auto befinden sich menschliche Überreste, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind. Andy ist verzweifelt. Seine finanzielle Rettung rückt in unerreichbare Ferne. Bei einer Feier zu Ehren des Verstorbenen will Cassie die Bewohner aushorchen, um doch noch Hinweise auf seinen Nachlass zu finden.

Alle Staffeln im Überblick

Population: 11
ProSieben FUN
Population: 11

Population: 11

Alle 1 Staffeln und Folgen