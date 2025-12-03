Population: 11
Folge 4: Sweet 'N' Sour Dingo
31 Min.Ab 12
Die Polizistin Geraldine glaubt, Hugos Leiche gefunden zu haben. In seinem ausgebrannten Auto befinden sich menschliche Überreste, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind. Andy ist verzweifelt. Seine finanzielle Rettung rückt in unerreichbare Ferne. Bei einer Feier zu Ehren des Verstorbenen will Cassie die Bewohner aushorchen, um doch noch Hinweise auf seinen Nachlass zu finden.
Genre:Comedy, Krimi, Thriller
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited