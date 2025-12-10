Population: 11
Folge 5: Confession
31 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Während Andy mit Cedric auf Spurensuche geht, befragt Cassie den örtlichen Priester Jimmy. Dabei gibt sie allerdings mehr preis als er: Die Journalistin gesteht, dass sie mithilfe des Mordfalls ihre Karriere vorantreiben will. Dann erfahren Andy und Cassie aber von einem Bunker, der Hugo gehört haben soll. Sie vermuten das verschwundene Geld dort und schöpfen endlich wieder Hoffnung.
Alle Staffeln im Überblick
Population: 11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Thriller
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited
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