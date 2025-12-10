Zum Inhalt springenBarrierefrei
Population: 11

Bunker

Staffel 1Folge 6
Bunker

Population: 11

Folge 6: Bunker

33 Min.Ab 12

Die Lage in den USA spitzt sich zu: Doms Managerin stößt auf ungewöhnliche Kontobewegungen und verdächtigt Andy. Dom versucht, sie zu beruhigen, doch Lily bleibt skeptisch. In Australien erfährt Andy derweil, dass Cassie Journalistin ist und Profit aus seiner Geschichte schlagen will. Enttäuscht sucht er allein weiter nach dem Geld, das Dom und ihn retten soll.

