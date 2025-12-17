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Earth Room

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 17.12.2025
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Folge 7: Earth Room

32 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Andy wird wegen des Mordes an seinem Vater verhaftet. Geraldine erhofft sich eine Beförderung, wenn sie ein Geständnis von ihm erhält. Dann bekommt Andy jedoch Unterstützung von Cassie. Sie übt Druck auf den Polizeichef aus und erreicht die Freilassung ihres Freundes. Beide ermitteln wieder gemeinsam - nicht ahnend, dass ihnen ein sehr gefährlicher Mann auf den Fersen ist.

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