Population: 11
Folge 8: The Sea
30 Min.Ab 12
Nach einer durchzechten Nacht ist Andy verschwunden. Cassie sucht ihn und entdeckt dabei ein geheimes Drogenlabor in Leons Haus. Andy befindet sich derweil auf der Ladefläche von Gareths Truck. Er klaut ihm in einem unachtsamen Moment das Auto inklusive einer Tasche voller Geld. Er wähnt sich bereits am Ziel, doch dann kommt alles anders.
Genre:Comedy, Krimi, Thriller
Produktion:AU, 2024
