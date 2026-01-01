Zum Inhalt springenBarrierefrei
Population: 11

The Sea

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 8
The Sea

Population: 11

Folge 8: The Sea

30 Min. Ab 12

Nach einer durchzechten Nacht ist Andy verschwunden. Cassie sucht ihn und entdeckt dabei ein geheimes Drogenlabor in Leons Haus. Andy befindet sich derweil auf der Ladefläche von Gareths Truck. Er klaut ihm in einem unachtsamen Moment das Auto inklusive einer Tasche voller Geld. Er wähnt sich bereits am Ziel, doch dann kommt alles anders.

