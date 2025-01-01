Prankenstein
1 Staffel
Ab 12
Prankenstein
Lena Gercke hat den Schalk im Nacken. Zusammen mit ihren drei Prankmastern Antoine Monot, Daniel Wiemer und Jan Stremmel testet und tüftelt sie an aufregenden Pranks. Wie bringt man einen Restaurantgast zum Platzen? Wie haucht man einem Plüschteddy Leben ein und wie schafft man über Nacht einen Fetisch-Star? Prankmaster Antoine Monot jr.: "Bei Prankenstein legen wir Menschen rein und gehen weiter als wir das von einer versteckten Kamera kennen. Wir denken uns die Pranks aus, sprechen dann mit dem Lockvogel und der Zuschauer kann dabei sein, wie wir den Prank aufziehen." Am Ende werden die witzigen Pranks an den ahnungslosen Opfern ausgeführt.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben