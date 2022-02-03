Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 4

SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 5 vom 03.02.2022
Folge 4

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 5: Folge 4

46 Min. Folge vom 03.02.2022 Ab 12

Um fünf Jack Russell-Welpen einen gesunden Start ins Leben zu ermöglichen, verabreicht Dr. Dreesen den Kleinen ihre erste Wurmkur. In der Kleintiersprechstunde wartet Pumbas Herrchen auf Nachricht: War das herausoperierte Gewebe ein bösartiger Tumor? Unterdessen versucht der Landtierarzt mit einer lustigen Aktion Sprechstundenhilfe Tanja den wahren Grund für Püppies Kuh-Phobie vor Augen zu führen ...

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

