46 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 12
Um fünf Jack Russell-Welpen einen gesunden Start ins Leben zu ermöglichen, verabreicht Dr. Dreesen den Kleinen ihre erste Wurmkur. In der Kleintiersprechstunde wartet Pumbas Herrchen auf Nachricht: War das herausoperierte Gewebe ein bösartiger Tumor? Unterdessen versucht der Landtierarzt mit einer lustigen Aktion Sprechstundenhilfe Tanja den wahren Grund für Püppies Kuh-Phobie vor Augen zu führen ...
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
