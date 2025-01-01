Praxis Dr. Dreesen - Weihnachten auf Gut Herrenhöhe
1 StaffelAb 6
Gerade vor den Weihnachtstagen hat Landtierarzt Dr. Dreesen alle Hände voll zu tun. Aber die festliche Zeit hat auch einige schöne Aspekte zu bieten. So warten auf den Arzt kleine Geschenke von den Tierbesitzern, ein Besuch auf einer Rentier-Farm und auch die Weihnachtsfeier mit allen Angestellten von Gut Herrenhöhe.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold