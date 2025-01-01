Premier Padel
1 Staffel
Padel ist die am schnellsten wachsende Schlägersportart der Welt, bei der Zweierteams auf einem umzäunten Platz gegeneinander antreten, bei dem die Wände in das Spiel einbezogen werden. Premier Padel, die globale Wettkampfserie für Elitespieler/innen, findet in der Saison 2024 bei 25 weltweiten Turnieren in 18 Ländern statt. Bei den Premier Padel Finals, die vom 18. bis 22. Dezember in Barcelona stattfinden, werden die bestplatzierten Paare um die Trophäen bei den Männern und Frauen kämpfen!
