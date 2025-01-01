Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
2 StaffelnAb 18
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Olivia Attwood möchte herausfinden, wie Wissenschaft und Social Media die Schönheitsideale sowie die Definition von Schönheit verändert haben. In jeder Folge untersucht sie ein anderes Körperteil, trifft Patienten und Ärzte und entdeckt die erstaunliche Vielfalt an Eingriffen. Dabei scheut sie sich nicht, selbst Hand anzulegen und einiges auszuprobieren.
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.