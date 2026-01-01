Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Projekt Superhund - Helfer auf vier Pfoten
Ein ausgebildeter Assistenzhund verhilft Menschen mit Behinderung zu mehr Selbstständigkeit, Mobilität und ermöglicht den Weg aus der Isolation. Die zwei Experten Masih Samin und Sabine Hulsebosch machen sich als Talentjäger in deutschen Tierheimen auf die Suche nach potentiellen "Superhunden". Stimmt die Chemie zwischen Mensch und Hund, kann die Ausbildung und womöglich eine Freundschaft fürs Leben beginnen.
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: DOCMA TV Produktion GmbH
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