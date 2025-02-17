Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Direkt im Anschluss an "Promis unter Palmen" geht Jochen Bendel mit wechselnden Gast-Moderatoren live auf Sendung und diskutiert, lacht und lästert gemeinsam mit den Zuschauern und den prominenten Gästen über die Geschehnisse der neuesten Folge.
Ab dem 17. Februar 2025 geht "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" in SAT.1 und auf Joyn in die nächste Runde. Jeden Montag um 20:15 Uhr flimmert die Reality-Show über die Bildschirme und direkt im Anschluss folgt die spannende Nachbesprechung. Jochen Bendel übernimmt die Moderation und wird wöchentlich von prominenten Gastmoderatoren unterstützt. Hier werden die dramatischsten und unterhaltsamsten Momente der Show analysiert und mit viel Charme diskutiert.
Das Moderatoren-Team 2025
In dieser Staffel dürfen sich die Zuschauer auf eine Vielzahl bekannter Gesichter freuen. Jochen Bendel bleibt als fester Moderator der Late-Night-Show an Bord. Als Gastmoderatoren begleiten ihn unter anderem Evelyn Burdecki, Amira Aly, Melissa Khalaj, Andrea Kaiser, Marlene Lufen und Patrick Abele, auch bekannt als "Mr. Trash TV". Diese prominente Mischung verspricht spannende Diskussionen und garantiert unterhaltsame Gespräche.
Prominente Gastmoderatoren sorgen für frischen Wind
Jede Woche wird die Show von verschiedenen Gastmoderatoren bereichert. Evelyn Burdecki bringt ihre unnachahmliche Energie und ihren Humor mit, während Amira Aly für tiefgründige Kommentare sorgt. Melissa Khalaj wird als Co-Moderatorin mit frischen Perspektiven und einer guten Portion Witz auftreten. Auch Andrea Kaiser und Marlene Lufen werden für aufregende Unterhaltung und spannende Anekdoten sorgen. Besonders Patrick Abele, der als "Mr. Trash TV" bekannt ist, wird die Show mit seinem unverwechselbaren Stil bereichern.
Heiße Diskussionen und ungeschönte Nachbesprechungen
"Promis unter Palmen - Die Late Night Show" lebt von der Offenheit und Ehrlichkeit der Moderatoren und Gastmoderatoren. Keine Themen werden ausgelassen, und keine Diskussion bleibt auf der Strecke. Alle dramatischen Momente aus der Hauptshow werden gründlich analysiert, kontroverse Themen werden aufgegriffen und auch hinter den Kulissen der Reality-Show wird kein Geheimnis zurückgehalten. Das sorgt für eine unterhaltsame und spannende Atmosphäre.
Die perfekte Ergänzung zur Hauptshow
Wenn es um "Promis unter Palmen" geht, gehört die Late-Night-Show einfach dazu. Jochen Bendel und seine prominenten Co-Moderatoren liefern immer wieder Highlights, die den Zuschauern die besten Momenten der Show näherbringen. Egal, ob es um unerwartete Wendungen, packende Dramen oder lustige Momente geht – bei "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" wird alles besprochen. Für alle Fans der Reality-Show ist dies der perfekte Ausklang des Montagsabends. Lachen, Staunen und Diskutieren stehen hier im Vordergrund – mit den bekanntesten Gesichtern der deutschen Unterhaltungsszene.
"Promis unter Palmen - Die Late Night Show" läuft montags um 22:45 Uhr in SAT.1 und ist jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar. Sei auch du Teil dieser unterhaltsamen Reise und verpasse nicht die aufregenden Höhepunkte, die "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" bietet.