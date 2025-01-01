Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Wer ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Bei "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa am Strand von Thailand unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. Doch am Ende kann nur einer die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.
Nackte Haut, Streitereien und heiße Annäherungsversuche: "Promis unter Palmen" lässt das Herz von Reality-TV-Fans höherschlagen. Die Show bietet mehr als andere Reality-Formate. Denn die 13 antretenden Prominenten zeigen sich ungefiltert am traumhaft schönen Strand Thailands. Getreu dem Motto "Für Geld mache ich alles!" lassen sie dich an allem teilhaben, was ihnen auf der Reality-Reise passiert. Und die führt sie im besten Falle zur goldenen Kokosnuss und einem Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.
Die Teilnehmer:innen von "Promis unter Palmen" müssen sich den schweren Jackpot in Spielen hart erkämpfen. Es gibt kein Startguthaben und keine sicheren Prämien - die Promis bestimmen, wie viel Geld tatsächlich im Jackpot landet. Dabei kommen sie ganz schön an ihre Grenzen - was beim Zuschauen besonders viel Spaß bringt.
Abgesehen vom Finale gibt es in jeder Folge ein Kapitänsspiel, ein Teamspiel und eine Exit-Zeremonie.
Wenn sich die unterschiedlichen Charaktere nicht gerade einer der berüchtigten Challenges stellen, geben sie sich in der SAT.1-Luxusvilla oder am feinen Sandstrand dem Alltag mit einem Dutzend anderen Promis hin. Was die so machen? Intime Dinge gestehen, gnadenlos lästern, leicht bekleidet trainieren, duschen - und all das, was man so tut, wenn man 24 Stunden am Tag von Kameras beobachtet wird.
Wer fliegt aus dem Paradies? Alles über Exits und Challenges bei "Promis unter Palmen"
Bei "Promis unter Palmen" ist jede Entscheidung hart erkämpft - und jeder Verbleib in der Villa alles andere als sicher. In jeder Folge steht eine neue Challenge an, bei der die Promis um Macht und Immunität kämpfen. Wer sich durchsetzt, ist vor dem Rauswurf geschützt - und kann möglicherweise sogar das Schicksal der anderen bestimmen.
Besonders brisant wird es zum Ende jeder Folge: Dann wird abgestimmt, wer das Paradies verlassen muss. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Kapitän oder die Kapitänin des unterlegenen Teams, denn sie müssen zwei Personen aus den eigenen Reihen für den Exit nominieren. Die Mitglieder des Siegerteams erhalten jeweils eine Stimme, um über das Schicksal der Nominierten mitzuentscheiden.
Je unterschiedlicher die Charaktere, desto spannender die Sendung. Deswegen waren auch in der 3. Staffel von "Promis unter Palmen" wieder 13 facettenreiche Promis dabei, die für ordentlich Zündstoff sorgten:
- Lotto-Millionär Chico
- High-Society-Lady und "Promis unter Palmen"-Legende Claudia Obert
- "DSDS"-Ikone Menowin Fröhlich
- Model Janina Youssefian
- Ex-Nationaltorwart Eike Immel
- Reality-Star Iris Klein
- YouTube-Legende Chris Manazidis
- Reality-Star Kim Virginia
- Sänger Cosimo Citiolo
- YouTuberin Lisha Savage
- Reality-Star Nikola Glumac
- Reality-Sternchen Melody Haase
- Reality-Star Yvonne Woelke
