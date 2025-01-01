Psych
8 StaffelnAb 12
8 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Psych
Shawn, ein unerfahrener Detektiv mit einem scharfen Blick für Details, gerät in Schwierigkeiten, als die Polizei ihn unter Mordverdacht festnehmen will. Um sich zu retten, behauptet er, ein Medium mit übernatürlichen Fähigkeiten zu sein, das den Fall lösen kann. Als ihm das tatsächlich gelingt, wird er als spiritueller Berater engagiert. Gemeinsam mit seinem Freund Burton gründet er daraufhin die Agentur "Psych", um bei der Aufklärung von Verbrechen hilfreich zur Seite zu stehen.
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH