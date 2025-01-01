Punk'd
9 StaffelnAb 12
Punk'd
In "MTV Punk'd" nehmen Ashton Kutcher und andere Hosts Prominente aufs Korn. Um Stars wie Justin Timberlake, Beyoncé oder Drake einen ordentlichen Schrecken zu verpassen, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Dank raffinierter Pranks, falscher Polizisten und der versteckten Kamera kommen Fans der Schadenfreude und des Fremdschams voll auf ihre Kosten.
Genre:Reality, Comedy
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.