Queen of the Oil Patch
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Queen of the Oil Patch
Massey Whiteknife ist ein Geschäftsmann in den Ölsandgebieten im Norden von Alberta. Er hat eine Idee, die die Grenzen und Knöpfe so ziemlich aller Geschäftsleute dort sprengen wird: Er stellt ein neues Gesicht vor, das sein Unternehmen übernehmen soll. Iceis Rain ist eine unbekümmerte Künstlerin, die nach Veränderung sucht. Die Sache ist die - Iceis und Massey sind ein und dieselbe Person.
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: OUTtv Media B.V.
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