Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
Mitte der Neunziger revolutionierte „Nickelodeon“ das Kinderfernsehen, prägte jahrelang die Jugendkultur mit seinen Shows und machte junge Talente wie Amanda Bynes und Ariana Grande zu Stars. Doch was passierte wirklich hinter den Kulissen der gefeierten, schrillen TV-Shows? Die Doku-Serie „Quiet on Set” enthüllt ein vom Produzenten Dan Schneider aufgebautes Imperium, das von toxischem Arbeitsklima, Sexismus, Rassismus und Missbrauch geprägt war. Darsteller:innen wie Autorinnen litten unter Frauenfeindlichkeit und Übergriffen. Besonders schockierend sind die Aussagen eines Kinderstars, der erstmals öffentlich berichtet, wie er von seinem Schauspieltrainer sexuell misshandelt wurde.
Genre:Mini-Serie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.