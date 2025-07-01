Quizfire - Jede Antwort zählt
Folge 100: Episode 100
22 Min.
In der packenden Quiz-Show heißt es: "Jede Antwort zählt". Fünf prominente Kandidaten brennen darauf, sich gegenseitig auf versenkbaren "QUIZFIRE"-Stühlen in den Untergrund zu schicken. Die besten Spielchancen hat, wer schnell im Kopf ist - er wird Champion und bekommt 3000 Euro Gewinn ausgezahlt, die er für einen guten Zweck stiftet. Moderiert wird "QUIZFIRE" vom charmanten Sebastian Deyle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quizfire - Jede Antwort zählt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH