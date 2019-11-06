Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Hält er, was sie verspricht?Jetzt kostenlos streamen
Ran an den Mann
Folge 2: Hält er, was sie verspricht?
135 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Fünf Frauen schicken ihre Männer ins Duell! Die Frauen müssen auf ihre "bessere Hälfte" setzen. Jede von ihnen hat dafür 10.000 Euro zur Verfügung. Vor jedem Spiel erfahren die Damen, worum es geht. Dann heißt es: Gebot abgeben! Je größer das Vertrauen ins Können des eigenen Mannes, desto höher das Gebot. Die beiden Frauen, die am höchsten geboten haben, schicken ihre Gladiatoren in die Arena. Die Frau des Duell-Siegers sichert sich den Jackpot - die Verliererin geht leer aus. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ran an den Mann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
6