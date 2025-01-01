Beton Berlin vs. Protatos - Spieltag 3Jetzt kostenlos streamen
Beton Berlin vs. Protatos - Spieltag 3
41 Min.Ab 12
Die Partie von Beton Berlin vs. Protatos beginnt mit einer umkämpften, aber torreichen ersten Halbzeit. Beide Teams bescheren uns ein Match auf Spitzenniveau und lassen die Fans zittern. Am Ende sind es die Galaxy Minutes, die über Sieg und Niederlage entscheiden.
